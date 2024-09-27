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Путин объяснил, почему страны стремятся в БРИКС

Путин: страны, желающие вступить в БРИКС, видят перспективу равноправного мироустройства
0:47
Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что страны, желающие присоединиться к БРИКС, видят в этом объединении возможность построения равноправного мироустройства, где будут уважать национальные интересы всех государств, сообщает "МК.ру".

Путин: страны, желающие вступить в БРИКС, видят перспективу равноправного мироустройства
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

В своем выступлении на пленарном заседании Российской энергетической недели Путин отметил, что будущий рост мировой экономики будет сосредоточен не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят к нему присоединиться.

"Видят перспективу равноправного взаимодействия с учетом национальных интересов", — сказал Путин.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Страна́ — территория, имеющая политические, физико-географические, культурные или исторические границы, которые четко определены и зафиксированы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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