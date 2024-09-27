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Как избежать передачи долга коллекторам

Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам
1:34
Экономика

Генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков дал совет, как избежать передачи долга коллекторам: необходимо своевременно выходить на контакт с кредитором и пытаться договориться о реструктуризации долга, сообщает РИА Новости.

Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

"Для того, чтобы не попадать в коллекторскую базу, я бы посоветовал на более ранних сроках выходить к кредиторам и с ними договариваться и пытаться установить контакт", — сказал он.

Колосков подчеркнул, что банки передают долги коллекторам в основном из-за того, что должники перестают выходить на связь. Банки не располагают достаточными ресурсами, чтобы тратить время на поиск и установление контакта с должниками, а коллекторские агентства специализируются на этом.

"Почему долги передаются в коллекторские агентства? Должники скрываются от банков. А у банков специализация другая, они не могут потратить много времени и ресурсов на то, чтобы установить контакт с клиентом. Поэтому коллекторские агентства — это ребята, которые помогают установить контакт с клиентом и уже дальше помочь вернуться в общение с банком, как правило", — пояснил гендиректор АБК.

Колосков также отметил, что наличие долга в базе коллекторского агентства не так критично, как испорченная кредитная история, которая затрудняет получение кредитов в будущем.

Он добавил, что мошенники, которые звонят от имени коллекторов, используют нелегальные базы данных, а не информацию из базы данных коллекторских агентств.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.

Колле́ктор — сотрудник коллекторского агентства, обеспечивающий сбор и возврат долгов.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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