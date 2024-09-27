В Бельгии призвали ЕС запретить импорт российского СПГ

Бельгия призывает ЕС запретить импорт российского СПГ

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала Европейский Союз к общему запрету на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку, по ее мнению, существующие санкции неэффективны, сообщает Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Ван дер Стратен заявила, что Бельгия, один из крупнейших импортеров СПГ из России, считает необходимым полное прекращение поставок российского топлива в ЕС. Она подчеркнула, что импортеры не могут расторгнуть долгосрочные контракты с Россией без общего решения ЕС.

По ее словам, санкции, введенные ЕС в декабре 2023 года, которые запрещают российским энергетическим компаниям использовать инфраструктуру ЕС, не предоставляют достаточных юридических оснований для прекращения контрактов. В качестве примера ван дер Стратен привела бельгийский порт Зеебрюгге, который за последний год импортировал наибольший объем российского СПГ — 5,17 миллиона тонн.

ЕС начал вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, что привело к резкому росту цен на газ. Подрыв "Северных потоков" в сентябре 2022 года также усугубил ситуацию. В результате вырос спрос на СПГ, и США стали главным поставщиком в ЕС, увеличив свою долю рынка до почти половины. Доход США от экспорта СПГ в ЕС в 2022 году составил 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов евро годом ранее.

Хотя Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, поставки увеличились, и по итогам семи месяцев 2024 года составили почти 19% от общего импорта СПГ в ЕС.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.



Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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