В Бельгии призвали ЕС запретить импорт российского СПГ

Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала Европейский Союз к общему запрету на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку, по ее мнению, существующие санкции неэффективны, сообщает Financial Times.
Ван дер Стратен заявила, что Бельгия, один из крупнейших импортеров СПГ из России, считает необходимым полное прекращение поставок российского топлива в ЕС. Она подчеркнула, что импортеры не могут расторгнуть долгосрочные контракты с Россией без общего решения ЕС.
По ее словам, санкции, введенные ЕС в декабре 2023 года, которые запрещают российским энергетическим компаниям использовать инфраструктуру ЕС, не предоставляют достаточных юридических оснований для прекращения контрактов. В качестве примера ван дер Стратен привела бельгийский порт Зеебрюгге, который за последний год импортировал наибольший объем российского СПГ — 5,17 миллиона тонн.
ЕС начал вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, что привело к резкому росту цен на газ. Подрыв "Северных потоков" в сентябре 2022 года также усугубил ситуацию. В результате вырос спрос на СПГ, и США стали главным поставщиком в ЕС, увеличив свою долю рынка до почти половины. Доход США от экспорта СПГ в ЕС в 2022 году составил 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов евро годом ранее.
Хотя Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, поставки увеличились, и по итогам семи месяцев 2024 года составили почти 19% от общего импорта СПГ в ЕС.
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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