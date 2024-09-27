Незаконные санкции не принесут выгоды в сфере энергетики

Путин: некоторые пытаются использовать санкции в сфере энергетики в своих интересах

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются использовать незаконные санкции в сфере энергетики в своих интересах, не понимая, что это может привести к негативным последствиям, сообщают "Вести".

Фото: mosenergo.ru by ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина, CC BY-SA 3.0

Путин назвал энергетику одной из ключевых отраслей, основой мирового развития. Он подчеркнул, что стабильная работа энергетического сектора по прозрачным правилам, освоение месторождений, переработка ресурсов и бесперебойные поставки создают фундамент для экономического роста, развития социальной сферы и повышения благосостояния граждан.

"К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается во расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики", — сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Уточнения

О́трасль — отдельная сфера науки, знаний, производства.



Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.





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