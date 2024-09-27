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Путин анонсирует создание платёжного контура БРИКС для обслуживания всей внешней торговли

Россия создаёт собственный платёжный контур с БРИКС для независимой внешней торговли
0:56
Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия совместно со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура, который обеспечит независимое обслуживание всей внешней торговли, сообщает "РБК".

Россия создаёт собственный платёжный контур с БРИКС для независимой внешней торговли
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0

"В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли", — сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

БРИКС — это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года председательствует в БРИКС. В начале года к объединению присоединились новые члены: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, расширив состав БРИКС до 11 стран.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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