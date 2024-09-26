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"Купим у самого дешёвого": Индия доплатила России за нефть миллиарды долларов

Платежи Индии за российскую нефть в 2024 году выросли на $6 млрд
2:12
Экономика

В 2024 году платежи Индии за российскую нефть увеличились на $6 млрд по сравнению с 2023 годом. Этому способствовали такие факторы, как уменьшение скидок, снижение стоимости фрахта и рост мировых цен на энергоносители, пишет EADaily.

Платежи Индии за российскую нефть в 2024 году выросли на млрд
Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, CC BY-SA 4.0

По данным министерства торговли и промышленности Индии, с января по июль 2024 года импорт нефти из РФ в страну увеличился на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, а объём платежей за сырьё - на 26,7%. За этот период Индия получила 388 млн баррелей нефти из России на $31,56 млрд.

Таким образом Россия подтвердила звание главного поставщика нефти для Индии, которая с 2023 года конкурирует с Китаем по закупкам российского сырья.

Дели получает нефть из РФ со скидками, но ранее они не превышали $15 за баррель, а в течение последнего года и вовсе снизились до $3-$5 за баррель. В среднем Индия в январе-июле 2023 года закупала российский энергоноситель по $69,4 за баррель, а в аналогичном периоде 2024 года — по $81,3, включая расходы на логистику и страховку.

На фоне роста мировых цен на нефть российское сырьё остаётся для Индии самым дешёвым после нефти из Ирака ($80,1).

"Если организация не находится под санкциями, нет никаких сомнений в том, что я буду покупать у самого дешевого поставщика", — заявил агентству Reuters на этой неделе министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в ходе конференции GasTech в Хьюстоне.

Ранее Минфин России сообщил, что по итогам августа рост нефтегазовых поступлений в бюджет страны превысил 50% по сравнению с 2023 годом и составил 7,55 трлн рублей.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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