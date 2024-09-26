ЦБ не исключает повышения ключевой ставки в октябре

Ключевая ставка в России может быть повышена до 20% в октябре

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Международном банковском форуме, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, сообщает

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

"Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", — подчеркнула она.

Набиуллина добавила, что повышение ключевой ставки постепенно влияет на кредитную активность в стране, но кредитование не останавливается. По данным за июль и август, общий рост кредитования остается значительным.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.

Повышение ключевой ставки делает деньги в экономике дороже, увеличивая банковские ставки по кредитам и депозитам. Это стимулирует сбережения и снижает спрос на товары и услуги, что, в свою очередь, приводит к замедлению инфляции.

ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, но в июле повысил ее до 18% из-за ускоренной инфляции, высоких темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий. 13 сентября Банк России повысил ставку еще на один процентный пункт — до 19%.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.





Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.