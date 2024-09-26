Ядерный потенциал РФ обеспечивает все интересы страны

Лихачёв: российский ядерный потенциал полностью обеспечивает интересы страны

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что российский ядерный потенциал в настоящее время полностью отвечает интересам России, сообщает РИА Новости.

Фото: sonicbomb.com by Федеральное правительство Соединенных Штатов, PDM

"На сегодняшний день наш ядерный потенциал обеспечивает все интересы Российской Федерации", — сказал Лихачев.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил обсудить обновление основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

В рамках обновлений предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Также, по словам Путина, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник создает критическую угрозу с помощью обычного оружия.

Путин подчеркнул, что Россия всегда ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, и это является крайней мерой защиты суверенитета страны.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложенные изменения должны заставить задуматься не только Киев, но и всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе. Он также отметил, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".

Ранее Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием, и подчеркивал, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой применение ядерного оружия возможно только в исключительных случаях.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.



Потенциа́л — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, "запасные" средства; могущество.



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