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Вице-премьер РФ предупреждает о риске дефицита энергоресурсов

Новак заявил о риске мирового дефицита энергоресурсов
1:44
Экономика

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой спрос на энергоресурсы за последние 10 лет вырос на 13-14%, и в ближайшие 20 лет прогнозируется рост потребления первичной энергии на 25%, сообщает "Прайм".

Новак заявил о риске мирового дефицита энергоресурсов
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, CC BY-SA 4.0

"За последние 10 лет рост спроса на глобальную энергию в мире составил где-то 13-14%. В ближайшие 20 лет эти темпы будут не меньше, а, может, даже и выше. Мы увидим рост потребления первичной энергии на 25%", — сказал Новак, выступая на сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" на Российской энергетической неделе.

Новак подчеркнул, что, несмотря на снижение доли углеводородов, они продолжат играть ключевую роль в обеспечении мирового энергетического потребления.

"Можно констатировать, что, несмотря на незначительное снижение доли углеводородов, они будут все равно доминировать в обеспечении энергетической повестки, в обеспечении потребления мировой энергии. И здесь важно не пропустить вот что: поскольку потребуется значительное строительство новых мощностей, как по производству электроэнергии, так и по добыче, переработке энергетических ресурсов, нам важно не упустить момент дефицита энергетических мощностей в мире", — добавил вице-премьер.

Он указал на снижение инвестиций в традиционные энергетические ресурсы, в то время как основное финансирование направляется на возобновляемые источники энергии.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Углеводоро́ды — органические соединения, молекулы которых включают только атомы углерода и водорода.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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