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ЕС обсуждает использование замороженных российских активов для финансирования Украины

Украина начнёт получать средства из российских активов
1:50
Экономика

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Украина начнет получать помощь из замороженных российских активов в ближайшие месяцы, сообщает "ТАСС".

Украина начнёт получать средства из российских активов
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

"Я уверена, что Украина начнет получать эти деньги в ближайшие месяцы. На данный момент мы обсуждаем только технические детали", — сказала Фриланд.

После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, что составляет около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

В ЕС обсуждают варианты использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждает о репутационных рисках для евро в долгосрочной перспективе и призывает искать другие способы финансирования Киева.

В Кремле заявили, что подобные решения будут нарушать международное право. МИД РФ назвал заморозку российских активов воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции против России, ее граждан и организаций.

В ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, а также незаконно ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.

Конфискация — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение и прочее.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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