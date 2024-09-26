ЕС обсуждает использование замороженных российских активов для финансирования Украины

Украина начнёт получать средства из российских активов

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Украина начнет получать помощь из замороженных российских активов в ближайшие месяцы, сообщает "ТАСС".

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

"Я уверена, что Украина начнет получать эти деньги в ближайшие месяцы. На данный момент мы обсуждаем только технические детали", — сказала Фриланд.

После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, что составляет около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

В ЕС обсуждают варианты использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждает о репутационных рисках для евро в долгосрочной перспективе и призывает искать другие способы финансирования Киева.

В Кремле заявили, что подобные решения будут нарушать международное право. МИД РФ назвал заморозку российских активов воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции против России, ее граждан и организаций.

В ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, а также незаконно ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.



Конфискация — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение и прочее.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.