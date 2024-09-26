ОПЕК+ начнёт увеличивать добычу нефти в декабре

ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти в декабре, сообщает Reuters.
Увеличение добычи связано с постепенным отказом некоторых стран от добровольных сокращений, которые они ввели в прошлом году.
Увеличение добычи будет незначительным, так как некоторые страны планируют продолжить сокращения для компенсации чрезмерной добычи.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия готова постепенно отказываться от добровольных сокращений добычи на 1 миллион баррелей в сутки с 1 декабря, несмотря на риск снижения цен.
ОПЕК+ устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать Иран, Венесуэлу и Ливию.
Россия и Саудовская Аравия, помимо общих квот, также имеют добровольные ограничения на добычу. До конца года действуют ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки, а введенные позже ограничения на 2,2 миллиона баррелей планировалось отменить с октября. В сентябре решение было перенесено на декабрь.
Ба́ррель (англ
Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.
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