ОПЕК+ начнёт увеличивать добычу нефти в декабре

ОПЕК+ планирует постепенно увеличить добычу нефти

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти в декабре, сообщает Reuters.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Увеличение добычи связано с постепенным отказом некоторых стран от добровольных сокращений, которые они ввели в прошлом году.

Увеличение добычи будет незначительным, так как некоторые страны планируют продолжить сокращения для компенсации чрезмерной добычи.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия готова постепенно отказываться от добровольных сокращений добычи на 1 миллион баррелей в сутки с 1 декабря, несмотря на риск снижения цен.

ОПЕК+ устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать Иран, Венесуэлу и Ливию.

Россия и Саудовская Аравия, помимо общих квот, также имеют добровольные ограничения на добычу. До конца года действуют ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки, а введенные позже ограничения на 2,2 миллиона баррелей планировалось отменить с октября. В сентябре решение было перенесено на декабрь.

Уточнения

Ба́ррель (англ lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная "бочке". Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.





Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.



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