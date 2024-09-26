Слабый урожай может привести к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию

Из-за снижения урожая стоимость сельхозпродукции может увеличиться до 10 процентов

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Даже с учётом снижения сбора зерновых культур в России по итогам года всё равно будет получено необходимое количество для обеспечения населения. Рост цен на данный вид продукции стоит ожидать в пределах 5-10%.

Фото: commons.wikimedia.org by Shree Krishna Dhital, CC BY-SA 3.0

Согласно прогнозу "Русагротранса", сбор зерна в Российской Федерации по итогам 2024 года уменьшится до 124,2 млн тонн. К слову, урожай такой зерновой культуры, из которой делается мука для выпекания хлеба, как пшеница, снизился более чем на 80 млн тонн.

Агроэксперт Игорь Абакумов решил дать по этому поводу комментарий для NewsInfo.Ru. По его словам, поставщики предметов питания уже информировали торговые предприятия о том, что в скором времени произойдёт рост цен примерно на 5-10%, не исключив, что повышение может быть и ещё выше указанного. Кроме того, эксперт сразу же предупредил, что на данный момент всё больше увеличиваются траты на перевозку, электрическую энергию, газовые ресурсы и дизельное топливо, в связи с чем, соответственно, будут подниматься цены на продовольствие.

Специалист добавил, что по причине прошедших в конце весны заморозков и засухи сбор пшеницы ниже среднестатистических показателей можно ожидать во всех регионах России, кроме как в Приволжском и Сибирском федеральных округах. Однако он подчеркнул, что паниковать не стоит, поскольку уменьшение количества урожая не является значительным. 132 млн тонн или 129 млн тонн — существенной разницы не играет, пояснил он. Эксперт также объяснил, что для населения Российской Федерации необходимо для пропитания исключительно 80 млн.

По мнению Игоря Абакумова, повышение стоимости на обычные пищевые продукты не произойдёт даже с учётом происходящей ситуации с урожаем. Однако он спрогнозировал рост цен на молочную продукцию, яйца и некоторые другие продукты. При этом хлеб никак не изменится в цене.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.



Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.



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