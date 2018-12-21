Forbes: Россия в рейтинге лучших стран для бизнеса на 55-м месте

Журнал Forbes опубликовал рейтинг стран, в которых были самые лучшие условия для бизнеса в 2018 году.
Как сообщает moneytimes.ru, на первой позиции списка расположилась Великобритания, несмотря на туманное будущее Brexit.
Вторая строчка досталась Швеции, третья — Гонконгу. На четвертой позиции оказались Нидерланды, на пятой — Новая Зеландия.
Также в топе-10 лучших государств для бизнеса оказались Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. Россию в этом перечне эксперты поместили лишь на 55-ю строчку.
При оставлении списка специалисты брали в расчет 15 различных показателей. Это такие факторы, как защищенность прав собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, размеры рынка, политические риски, уровень жизни, качество рабочей силы. Кроме этого, эксперты учли личную, торговую и финансовую свободу, уровень бюрократии и защищенность инвестиций.
Напомним, в прошлом году РФ заняла 40-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Тогда самыми негативными в стране определили условия для ведения внешнеэкономической деятельности.
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