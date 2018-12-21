Ни одна компания не согласилась страховать запуск спутников с космодрома "Восточный"

Ни одна страховая компания не стала подавать заявку на тендер страхования комплекса космодрома "Восточный" при предстоящем запуске двух спутников — картографов в четвертый раз за всю истории российского дальневосточного космодрома.
Группировка спутников "Канопус-В" выполняет важную в космическом пространстве миссию. Исследователи используют их для мониторинга чрезвычайных ситуаций на планете, среди которых опасные техногенные и природные катастрофы. Аппараты данной системы спутников позволяют увеличивать частоту обзора земли и получать информацию о происшествиях оперативно.
27 декабря должен состояться 4 запуск спутников. Страховым случаем при стартовом запуске считается разрушение комплекса 371СК14 космодрома "Восточный" по причине возгорания, землетрясения или бури. В перечне возможных повреждений перечислены также ошибки при изготовлении, эксплуатации и монтаже. Сумма страхования на запуск двух спутников составляет 7,3 миллиарда рублей.
Предыдущий запуск, 1 февраля этого года был застрахован СК "Согласие". В материалах на портале госзакупок отмечено, что, в этот раз страховые компании решили не принимать участие в приобретении тендера. Это означает, что открытый запрос предложений может считаться несостоявшимся.
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