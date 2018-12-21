В Кремле одобрили действия "Русала" по снятию санкций США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с компаниями Олега Дерипаски в Америке. Действия "Русал", направленные на отмену санкций Соединенных Штатов Америки, положительно оценили в Кремле.

Группа компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской попала под санкции американского правительства 6 апреля этого года. Только за один этот день предприниматель потерял 957 миллионов долларов. В штатах запретили иметь любые деловые контакты с компаниями бизнесмена, а также заморозили активы. Правительство Америки дало ровно 2 месяца на разрыв всех финансовых отношений с Дерипаской, однако сроки пришлось постоянно сдвигать.

В конечном итоге Министерство финансов США сняли санкции с компаний "Русал", "En+" и "Евросибэнерго". Перед владельцем были поставлены жесткие условия, однако вполне выполнимые. Что касается личных счетов и финансов бизнесмена, то они остаются под арестом до сих пор. Исключение не сделали даже для жилой недвижимости Дерипаски, приобретенной еще в 2008 году.

В Кремле заверили, что никакого участия в снятии санкций с "Русала" не принимали. Однако, к любым действиям, способным помочь избавиться от последствий санкционных ограничений относятся одобрительно.

Ранее Правда.Ру писала о том, почему в США смягчили санкции против "Русала".

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