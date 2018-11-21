Госдума предложила доработать ГОСТы колбасы

ГОСТы колбасных изделий в России следует доработать, также нужно контролировать присутствие в изделиях вредных веществ и запретить производство этой продукции по техническим регламентам самих изготовителей. Такого мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее, в понедельник 19 ноября ряд источников писали, что члены экспертного совета при российском правительстве в отзыве на программу по «укреплению общественного здоровья» предложили ввести акцизы на продукты переработки красного мяса, которые могут составить более 160 рублей на килограмм, пишет Moneytimes.ru.

По данным Минтруда, они получили это предложение, также оно направлено в Минздрав. Но после глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что инициатива по поводу введения акцизов на продукты переработки красного мяса от ведомства не поступало. Но злоупотреблять такого рода продуктами, в том числе, колбасой, не рекомендовалось, добавила она.

Как утверждают в Росстандарте, сегодня более 40% реализуемой колбасы изготавливается не по ГОСТам, а по внутренним техническим документам предприятий.

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