Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь выросла

Размер средней максимальной ставки банков РФ из топ-10 по депозитам физлиц в рублях за первую декаду ноября 2018 года достиг 7,18%. Показатель за третью декаду октября текущего года составлял 7,03%, говорится в сообщении ЦБ.

В разделе сайта регулятора, где отражена динамика максимальной ставки, ранее указывались данные по второй декаде ноября. В этом периоде ставка равнялась 7,32%. Но позже ЦБ убрал эти сведения со своего портала, пишет Moneytimes.ru.

Получается, что с начала ноября текущего года максимальная ставка выросла как минимум на 0,15 процентных пункта (или даже на 0,29 процентных пункта, если информация за вторую декаду приводилась правильная). Отмечается, что сейчас максимальная ставка - самая высокая с начала этого года.

Минимальное значение ставки за всю историю наблюдений ЦБ, ведущуюся с 2009 года, было зафиксировано в первой декаде июня 2018 года, когда оно было на уровне чуть более 6%. Максимум был достигнут в конце декабря 2014 года - 15,6%.

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