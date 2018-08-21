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Источник Правда.Ру

США пообещали России "много боли"

Экономика

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки добавило в список киберсанкций двоих граждан Российской Федерации. Также под санкции попали три российских компании.

США пообещали России

Заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер же заявляет, что и это еще не все. По ее словам, американское правительство рассматривает вариант ужесточения антироссийских санкций.

Манделкер заметила, что "пагубные действия" со стороны России все продолжаются. Она выразила надежду, что рано или поздно Кремль с этим покончит. Ведь, заявляет Манделкер, российские власти должны понимать, сколько "экономической боли" может им принести правительство Соединенных Штатов.

Манделкер резюмировала, что США всенепременно ужесточат антироссийские санкции, если Москва кардинально не изменит вектор своей внешней политики.

Напомним, что в правительстве США далеко не все политики поддерживают ужесточение санкций в отношении России. Это даже вызвало раскол в американском правительстве — многих возмутила риторика действующего американского президента Дональда Трампа о том, что Америка может отменить антироссийские санкции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр иностранных дел Великобритании во время своей ближайшей встречи с Дональдом Трампом будет настаивать на необходимости ужесточения санкций в отношении РФ.

Фото: Fotodom.ru

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Темы США Трамп Россия санкции
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