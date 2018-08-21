Кудрин: Россия сможет пережить только один кризис

Россия может позволить себе лишь один кризис, больше страна не переживет. Таково мнение главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Во время парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионной системы он объяснил, что денег из Фонда национального благосостояния хватит стране только на одну "экономическую болезнь" подобно той, что случилась в 2008–2009 годах.
Кудрин напомнил, в тот период 50% резервного фонда ушли на то, чтобы спасти бюджетную систему. Сейчас "подушки", которая была у РФ в те годы, нет. Есть лишь Фонд национального благосостояния, он позволит устоять лишь в раз. "Пока у нас больше средств нет", — заключил Кудрин.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как Россию готовили к дефолту 1998 года. По словам Михаила Задорнова, в то время он был на посту главы Минфина РФ, решение не было спонтанным. Правительство и Центробанк боролись до конца, чтобы не идти на крайние меры. Однако это был единственный возможный на тот момент вариант.
Читайте также:
Кудрин: россиян ждут массовые увольнения — так надо
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Теперь на российском рынке прибалтийские шпроты будут представлены одной-единственной компанией из Латвии.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. Это не только инвестиционный проект, но и политический поводок.