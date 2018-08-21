Кудрин: Россия сможет пережить только один кризис

Россия может позволить себе лишь один кризис, больше страна не переживет. Таково мнение главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Во время парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионной системы он объяснил, что денег из Фонда национального благосостояния хватит стране только на одну "экономическую болезнь" подобно той, что случилась в 2008–2009 годах.

Кудрин напомнил, в тот период 50% резервного фонда ушли на то, чтобы спасти бюджетную систему. Сейчас "подушки", которая была у РФ в те годы, нет. Есть лишь Фонд национального благосостояния, он позволит устоять лишь в раз. "Пока у нас больше средств нет", — заключил Кудрин.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как Россию готовили к дефолту 1998 года. По словам Михаила Задорнова, в то время он был на посту главы Минфина РФ, решение не было спонтанным. Правительство и Центробанк боролись до конца, чтобы не идти на крайние меры. Однако это был единственный возможный на тот момент вариант.

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