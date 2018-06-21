Медведев разрешил россиянам "держаться" при выплате кредитов

Возможно, россияне, при досрочном погашении кредита, смогут возвращать часть уплаченной страховки за неистекший период страхования. Об этом заявил сегодня на заседании кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство намерено вынести такой законопроект на рассмотрение.

На сегодняшний день гражданам чаще отказывают в выплате, ссылаясь на нынешнее законодательство. Поправки потребуется внести в несколько документов.

Говоря о кредитах в целом, стоит отметить одну из актуальных тенденций времени — активное распространение среди населения банками кредитных карт. Как недавно писала "Правда.Ру", если раньше процедура получения такой карты была столь же многоступенчата, как получение полноценного кредита, то теперь их предлагают даже тем категориям населения, которые практически не платежеспособны. Например, пенсионерам, у которых единственный источник дохода — пенсия, и студентам, которым карманные деньги выдают родители.

Интересный факт, если еще в начале 2017 года активировал такую карту лишь каждый четвертый из тех, кому ее выдали "в нагрузку", то в последние полгода это делает каждый третий.

Читайте также:

Карточный расклад: четыре сбоку - ваших нет

Россияне смогут снизить проценты по кабальным кредитам