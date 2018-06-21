Впереди - нефтевойны? Сечин объявил о грядущем нефтяном голоде

Глава "Роснефти" Игорь Сечин высказал мнение о грядущем структурном дефиците нефти на мировом рынке к 2025 году.
Сечин пояснил, что странам не будет хватать порядка 700‐750 миллионов тонн сырья в год. Такую версию развития событий Сечин озвучил на годовом собрании акционеров в Красноярске.
По его словам, "нас ждет структурный дефицит нефти - ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях".
Он также отметил, что уровень спроса на углеводороды к 2040 году повысится, хотя еще пять лет назад немногие верили в то, что по итогам 2017 года спрос на углеводороды составит 98,2 миллиона баррелей в сутки, отметил Сечин.
Он также добавил, что пришло время перехода к новому этапу взаимодействия стран-экспортеров, которое должно быть более гибким, адаптивным к динамике и долгосрочным запросам рынка.
"Представляется, что надо подумать о формировании подходящей площадки для такой работы", - отметил Сечин, выступая на ПМЭФ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что год назад международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете за август понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июльским прогнозом - до 97,6 миллиона баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть в 2018 году также был пересмотрен - с 99,4 до 99 миллионов баррелей в день. Получается, что рост спроса на нефть в 2018-м в годовом выражении должен был составить 1,4 миллиона баррелей в день.
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