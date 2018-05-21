Россия, подписывая документы по продаже Аляски, понимала свою объективную выгоду, пояснил заместитель директора историко-документального департамента МИД РФ, доктор исторических наук Артем Рудницкий.
По его словам, сделка между Россией и США по продаже Аляски, была честной и соответствовала международным нормам того времени.
Рудницкий на российско-американской международной конференции "Диалог Форт Росс - встреча в России" отметил, что продажа Россией Аляски была обусловлена несколькими причинами, в том числе тем, что колония была нерентабельной, имелись объективные трудности ее защиты в случае нападения.
При этом Россия рассчитывала на получение от продажи 5 миллионов долларов, но в итоге удалось выручить гораздо больше - 7 миллионов долларов, что считалось большим достижением.
Сделка, к тому же, стала выражением отношений России и США. Укрепление отношений с США было важно для Российской империи, находившейся в международной изоляции после проигранной Крымской войны.
"Подумайте: разве Россия стала бы уступать часть своей территории какой-то стране, которая настроена против нее агрессивно и враждебно? Да ничего подобного. К американцам относились хорошо и считали, что это никоим образом не ущемит интересы России. Отношения были хорошие, почти прекрасные", - заключил Рудницкий.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что недавно Аляска поразила заявлением о том, что штату было бы лучше в составе России. В правительстве штата объяснили, что Москва лучше бы защищала территорию и разрабатывала природные ресурсы. Советник по арктической политике правительства штата Аляска Крейг Флинер заявил, что регион мог бы быть более развитым, если бы находился под управлением России.
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