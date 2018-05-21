Президент Радев призвал Россию надуть Болгарию газом напрямую

Президент Болгарии Румен Радев выступил с заявлением, что страна надеется на прямые поставки российского газа через Черное море.
21 мая Радев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве пояснил, что "безопасность энергетических поставок - очень важный вопрос и для Болгарии, и для ЕС, поэтому я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море".
Радев также напомнил, что Россия всегда была надежным стратегическим партнером в энергетике в качестве поставщика природного газа, нефти, атомного топлива.
По словам Радева, возобновился и проект АЭС "Белене" в качестве темы для дискуссии, которая "предполагает и российское участие".
Напомним, ранее "Газпром" совместно с европейскими партнерами планировал построить газопровод "Южный поток" мощностью 63 млрд куб. м газа по дну Черного моря через Болгарию далее в Европу. После того, как Россия все-таки запустила проект "Турецкий поток", в Болгарии неоднократно заявляли о желании возродить "Южный поток".
"Правда.Ру" ранее сообщала, что австрийская OMV и российский "Газпром" рассматривали возможность завершения строительства "Южного потока". Напомним, это газопровод должен был стать частью "Турецкого потока".
В строительстве участвовали Болгария, Сербия, Венгрия, по территории которых должны были продолжить газовые магистрали. Но в 2014 году из-за неконструктивной позиции ЕС Россия приостановила работы. "Основным бенефициаром планов реанимации "Южного потока" могли бы стать OMV и Австрия в качестве газового хаба", - пишут СМИ.
По мнению экспертов, для австрийских газовиков даже спустя несколько лет это будет экономически выгодно, ведь в случае строительства "Южного потока" транзит российского газа пойдет через австрийский газовый хаб Баумгартен.
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