Осмелились: The Hill сообщает о восстании ЕС против диктата Трампа

Власти Евросоюза рассматривают вопрос о помощи странам, пострадавшим от санкций США из-за ведения бизнеса с Ираном.

Об этом заявило издание The Hill, ссылаясь на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

По словам последнего, ЕС не намерен позволить США быть экономическим полицейским для всего мира.

Министр также заявил, что соглашение 1996 года позволит Евросоюзу взять на себя все расходы, которые лягут на европейские компании, попавшие под американские санкции.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что руководство Еврокомиссии приняло первый пакет мер по защите компаний ЕС в Иране от санкций США.

Таким образом ЕС начал процесс аннулирования их юридического действия своей территории Евросоюза, говорится в заявлении ЕК.

В документе говорится, что "Европейская комиссия сегодня приняла меры по защите интересов европейских компаний, инвестирующих в Иран и демонстрирующих приверженность европейским обязательствам по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - иранской ядерной сделки".

Президент Дональд Трамп прежде всего бизнесмен и на встрече с другим генсеком - НАТО раскритиковал союзников, которые мало платят и не дотягивают в расходах на оборону до 2% ВВП.

Напомним, что уголь из Пенсильвании Трамп втридорога уже сторговал Украине, теперь взялся по высоким ценам пристраивать сжиженный газ из Техаса и Оклахомы в ЕС, действя, по сути, шантажом и угрозами ввести санкции.

Ранее американский президент пытался принудить канцлера Германии отказаться от совместного с Россией проекта "Северный поток-2". Ангела Меркель, как сообщается, Трампу отказала. Но выкручивать руки европейцам Вашингтон собирается и за сохранение отношений с Ираном.

Американский лидер недавно повысил пошлины на ввоз в США стали и алюминия, но дал ЕС отсрочку, чтобы во время консультаций были сговорчивее. Затем предоставил еще время. Теперь льготный период сниженных пошлин, который Трамп предоставил ЕС, истекает 1 июня. Ситуация будет только накаляться.

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