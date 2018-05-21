"Растите бульбу": Белоруссию опять не приняли в ВТО

Власти Белоруссии продолжают активно работать в направлении присоединения страны к ВТО.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхоза Белоруссии Алексей Богданов заверил, что конец процесса присоединения к ВТО близок.

Богданов по итогам очередного раунда переговоров в Женеве о вступлении республики во Всемирную торговую организацию пояснил, "мы подходим к финальной части вступления Белоруссии в ВТО, и я надеюсь, это произойдет очень скоро".

В своем интервью телеканалу ОНТ представитель минсельхозпрода Белоруссии утверждает, что участники встречи в Швейцарии продвинулись по различным направлениям, при этом Белоруссии удалось объяснить свою позицию по многим спорным вопросам.

Напомним, в марте 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на переговоры по вступлению в ВТО.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что повысив импортные пошлины на сталь и алюминий, Трамп похоронил ВТО. Объявлена торговая война всему миру. "Мы в данной ситуации - в роли наблюдателей, спектакль будет весьма интересным, надо занимать удобные места, брать в гардеробе бинокли, посмотрим, куда придет Америка", - сказал "Правде.Ру" ведущий аналитик УК "Горизонт" Владимир Рожанковский.

"Подорожают прежде всего продукция американского автомобилестроения, самолетостроения, строительство жилья и офисов. Что касается нефтегазовой промышленности, то если там используются импортные трубы, это будет однозначно вести к удорожанию продукции. Сделают дороже сталь, значит, будут дороже автомобили, будут дороже автомобили - значит, будут меньше их покупать, и они будут менее конкурентоспособны в глобальном масштабе. То есть американские товары будет все сложнее и сложнее экспортировать. Трамп, повышая тарифы, с моей точки зрения, занимается малоэффективной работой", - рассказал эксперт.

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