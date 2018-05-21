В госдуме озвучили предложение разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду.
Автором предложения является депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. По его словам, "данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью".
Как пишет РИА Новости, в предложении Властова озвучивается идея о том, что в отличие от обычной ипотеки, платежи должны идти на погашение основной суммы, а не процентов по кредиту.
Власов также предложил возложить реализацию данного предложения на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Центральный банк.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что в I квартале 2018 года рост ипотечного сектора в России ускорился. По подсчетам экспертов компании "Метриум", объем выданных за этот период займов уже достиг трети от общей суммы кредитования в 2017 году. По количеству сделок лидирует Москва.
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