"Будущее мира": Ялта подводит итоги международного экономического форума

В Ялте завершается международный экономический форум. Его основная тема — "Будущее мира. Будущее России".

Фото: пресс-служба Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)

На форум съехались более трех тысяч человек из 71 страны, одни из крупнейших иностранных делегаций — немецкая (почти 100 человек) и сирийская (более 80 человек). Также среди гостей ЯМЭФ — представители 20 стран Африканского союза.

Торжественное открытие форума прошло в отеле Mriya Resort & SPA 19 апреля. В первый день форума были проведены 33 пленарных заседаний и круглых столов. Участники ЯМЭФ обсудили новую экономическую политику России, стратегию развития Крыма до 2030 года, инвестиционный климат в российских регионах, цифровую безопасность, перспективы развития блокчейн-технологии, экологическое сотрудничество между Россией и Германией, механизмы противодействия fake news и ряд других важных тем.

В рамках секции "Стратегия развития строительной отрасли России" спикеры обменялись мнениями о том, как выполнить поставленную президентом задачу возводить по 120 млн кв. метров жилья ежегодно.

На секции "Российская юрисдикция и защита бизнеса" эксперты обсудили, как можно улучшить деловой климат России, сократить издержки предпринимателей за счет снижения административных барьеров, а также обезопасить их от уголовного преследования. В ходе сессии "Россия-ЕС: механизмы преодоления кризиса" представители российского и западного сообществ озвучили свои предложения по выходу из кризисной ситуации в связи с санкциями. В сессии приняли участие представители Германии, Австрии, Греции, Сербии, Румынии.

Делегация депутатов Бундестага специально приехала на форум, чтобы лично увидеть происходящее в Крыму и затем донести эту информацию до европейского сообщества. Сессия "Бизнес-навигация по России деловой" была посвящена взаимодействию бизнеса и власти, в том числе, и на территории Крыма. По итогам организаторы обещали сформировать, на основе предложений бизнесменов, дорожную карту и передать ее представителям властных структур. К слову, депутатов Бундестага — Маркус Фронмайер, Вальдемар Гердт, д-р Робби Шлюнд и Штефан Койтер — встретилась с представителями немецкой диаспоры в Крыму. "Этой поездкой в Крым мы пытаемся продемонстрировать, что мы против напряженности между нашими странами", — заявил Штефан Койтер.

На пленарном заседании "Будущее России глазами молодежи" был подписан меморандум об учреждении международного молодежного волонтерского движения. Также обсуждались перспективы развития спорта и волонтерского движения, которые способны объединять молодых представителей разных стран на неполитической основе.

21 апреля, в последний день форума, пройдет одно из важнейших мероприятий форума — российские, сирийские и европейские политики, эксперты и бизнесмены обсудят посткризисную реконструкцию Сирии. В знак дружбы между российским и сирийским народами в Ялте и Латакии состоится одновременное торжественное открытие оливковых аллей и будет подписано соглашение о побратимстве городов.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что благодаря европейским политикам, входящим в Международную ассоциацию "Друзья Крыма", во многом удалось смягчить санкционный режим в отношении России. После первого заседания Ассоциации, которое прошло в прошлом голу, депутаты Европарламента, Франции, Италии, ФРГ, вернувшись из Крыма, принимали заявления об отмене санкций в отношении РФ, начале сближения, возобновлении экономических отношений.

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов на форуме друзей Крыма сообщил, что крымский культурно-информационный центр откроют в китайской столице. Такие центры планируют открыть и в других государствах.

Ранее в Ялте открыли Китайский культурно-информационный центр. В нем начали готовить специальные информационные листы, а также турмаршруты на китайском языке. Помимо этого, в ближайшее время планируют запустить и сайт. Его цель — донести до гостей из КНР необходимую информацию о Крыме, его достопримечательностях.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Болгария готова открыть паромное сообщение с Крымом, чтобы наладить более тесные торгово-экономические отношения с Россией.

"Мы должны подумать над тем, чтобы запустить паром из болгарских портов в Крым. Все это будет экономически выгодно не только Болгарии, но и Греции, Македонии, Сербии. Нам нужно свободное торговое сотрудничество и прямые связи. Все это также позволит наладить более тесное развитие торгово-экономических отношений между Россией и странами Балканского полуострова", — сказал руководитель общественного фонда "Народное единение" Христо Маринов.

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