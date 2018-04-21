Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Будущее мира": Ялта подводит итоги международного экономического форума

Экономика

В Ялте завершается международный экономический форум. Его основная тема — "Будущее мира. Будущее России".

"Будущее мира": Ялта подводит итоги международного экономического форума. Будущее мира: Ялта подводит итоги международного экономическог
Фото: пресс-служба Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)

На форум съехались более трех тысяч человек из 71 страны, одни из крупнейших иностранных делегаций — немецкая (почти 100 человек) и сирийская (более 80 человек). Также среди гостей ЯМЭФ — представители 20 стран Африканского союза.

Торжественное открытие форума прошло в отеле Mriya Resort & SPA 19 апреля. В первый день форума были проведены 33 пленарных заседаний и круглых столов. Участники ЯМЭФ обсудили новую экономическую политику России, стратегию развития Крыма до 2030 года, инвестиционный климат в российских регионах, цифровую безопасность, перспективы развития блокчейн-технологии, экологическое сотрудничество между Россией и Германией, механизмы противодействия fake news и ряд других важных тем.

В рамках секции "Стратегия развития строительной отрасли России" спикеры обменялись мнениями о том, как выполнить поставленную президентом задачу возводить по 120 млн кв. метров жилья ежегодно.

На секции "Российская юрисдикция и защита бизнеса" эксперты обсудили, как можно улучшить деловой климат России, сократить издержки предпринимателей за счет снижения административных барьеров, а также обезопасить их от уголовного преследования. В ходе сессии "Россия-ЕС: механизмы преодоления кризиса" представители российского и западного сообществ озвучили свои предложения по выходу из кризисной ситуации в связи с санкциями. В сессии приняли участие представители Германии, Австрии, Греции, Сербии, Румынии.

Делегация депутатов Бундестага специально приехала на форум, чтобы лично увидеть происходящее в Крыму и затем донести эту информацию до европейского сообщества. Сессия "Бизнес-навигация по России деловой" была посвящена взаимодействию бизнеса и власти, в том числе, и на территории Крыма. По итогам организаторы обещали сформировать, на основе предложений бизнесменов, дорожную карту и передать ее представителям властных структур. К слову, депутатов Бундестага — Маркус Фронмайер, Вальдемар Гердт, д-р Робби Шлюнд и Штефан Койтер — встретилась с представителями немецкой диаспоры в Крыму. "Этой поездкой в Крым мы пытаемся продемонстрировать, что мы против напряженности между нашими странами", — заявил Штефан Койтер.

На пленарном заседании "Будущее России глазами молодежи" был подписан меморандум об учреждении международного молодежного волонтерского движения. Также обсуждались перспективы развития спорта и волонтерского движения, которые способны объединять молодых представителей разных стран на неполитической основе.

21 апреля, в последний день форума, пройдет одно из важнейших мероприятий форума — российские, сирийские и европейские политики, эксперты и бизнесмены обсудят посткризисную реконструкцию Сирии. В знак дружбы между российским и сирийским народами в Ялте и Латакии состоится одновременное торжественное открытие оливковых аллей и будет подписано соглашение о побратимстве городов.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что благодаря европейским политикам, входящим в Международную ассоциацию "Друзья Крыма", во многом удалось смягчить санкционный режим в отношении России. После первого заседания Ассоциации, которое прошло в прошлом голу, депутаты Европарламента, Франции, Италии, ФРГ, вернувшись из Крыма, принимали заявления об отмене санкций в отношении РФ, начале сближения, возобновлении экономических отношений.

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов на форуме друзей Крыма сообщил, что крымский культурно-информационный центр откроют в китайской столице. Такие центры планируют открыть и в других государствах.

Ранее в Ялте открыли Китайский культурно-информационный центр. В нем начали готовить специальные информационные листы, а также турмаршруты на китайском языке. Помимо этого, в ближайшее время планируют запустить и сайт. Его цель — донести до гостей из КНР необходимую информацию о Крыме, его достопримечательностях.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Болгария готова открыть паромное сообщение с Крымом, чтобы наладить более тесные торгово-экономические отношения с Россией.

"Мы должны подумать над тем, чтобы запустить паром из болгарских портов в Крым. Все это будет экономически выгодно не только Болгарии, но и Греции, Македонии, Сербии. Нам нужно свободное торговое сотрудничество и прямые связи. Все это также позволит наладить более тесное развитие торгово-экономических отношений между Россией и странами Балканского полуострова", — сказал руководитель общественного фонда "Народное единение" Христо Маринов.

Читайте также:

Ялтинский форум: итоги первого дня

Представители более 70 стран приглашены на IV Ялтинский международный экономический форум

IV Ялтинский международный экономический форум: есть ли будущее у ТОР?

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Анатолий Заиченко: КРЫМОМ заинтересовались иностранные инвесторы
Темы делегации Ялтинский форум
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 21.04 созидательны
Мнение эксперта
Google “захвачен” мошенниками
Ближний Восток
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Читательский топ
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Это всерьез: Россия резко начала выводить деньги из США
Новости Все >
"Будущее мира": Ялта подводит итоги международного экономического форума
Скотланд-Ярд установил отравителей Скрипаля — это русские
Анатолий Заиченко: Как КРЫМ заинтересовывал иностранных инвесторов
Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Американские демократы подали в суд на Россию
Александр Калинин: В Крыму обсудят легализацию теневого бизнеса
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Ближний Восток
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Мир
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Министерство обороны
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Власть
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина

Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...

Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
США и Канада
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Мир
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Украина
Военные моряки Украины угрожают Порошенко уходом в Крым
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 21.04 созидательны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 десертов-фриков Дарья Касьянова Любовь Степушова Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине Любовь Степушова
Комментарии
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине
Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Бунт районного масштаба
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Советник президента заявил о полном провале России на Олимпиаде
Депутат из Львова назвала Гитлера "великим" и отметила день рождения фюрера
США напуганы отсутствием ответа России на удары по Сирии
Бунт районного масштаба
Это всерьез: Россия резко начала выводить деньги из США
Американские демократы подали в суд на Россию
Ближний Восток
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?

На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.

Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался