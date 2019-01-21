В России может появиться еще одна альтернатива доллару - золото

21 января председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев предложил парламентариям использовать российский золотой запас в качестве стабильного актива для инвестирования. По его мнению, золото может полностью заменить американский доллар.

"У нас очень много действительно консервативных инвесторов, которые не готовы рисковать своими деньгами. Поэтому они покупают доллары. Но в последнее время отношения между Россией и США заходят в тупик. Поэтому я предлагаю рассмотреть золотые запасы России в качестве альтернативы американскому доллару для инвесторов", - отметил Афанасьев.

Также глава Мосбиржи рассказал об увеличении активности россиян на финансовых рынках. Он подчеркнул, что граждане России рационально распоряжаются своими активами.

"Последние несколько лет наблюдается всплеск открытия новых счетов для физических лиц, что говорит о возросшем внимании россиян к финансовому рынку. Это может также свидетельствовать о повышении уровня финансовой грамотности. Да, у инвесторов бывают ошибки, но в среднем, они ведут себя очень рационально", - пояснил глава Мосбиржи.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о рекордной закупке золота для пополнения золотого резерва России. Так, по состоянию на декабрь 2018 года, российский золотой запас увеличился на 8,5 миллионов унций. Это выводит Российскую Федерацию на пятую позицию в списке стран с самым большим золотым запасом.

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