Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как экономить на визитах к косметологу: выбираем домашние средства
Осенний стиль: что носить, а что оставить в прошлом
В Госдуме обсуждают снижение тарифов для мотоциклов на платных трассах
Россиянам рассказали, как избежать краж за границей
Как грамотно разместить духовку: три лучших решения для кухни
Как исправить вкус кислого борща за 5 минут
Как чувствовать скорость авто, не глядя на спидометр
Экс-звезду "Ювентуса" Пьянича купил ЦСКА
Россия обновила рекорд по перевозке нефти в Арктике

Власти вводят новый механизм сдерживания цен на яйца: станут ли они доступнее для россиян

Торговым сетям запретят получать вознаграждения за продажу куриных яиц
Экономика

В России торговым сетям запретят получать 5-процентное вознаграждение от поставщиков куриных яиц за реализацию определённого количества продукции. Таким образом власти намерены реализовать новый механизм сдерживания цен на яйца. Минэкономразвития и Минсельхоз уже поддержали соответствующий проект постановления правительства, разработанный ФАС, сообщают Известия.

Торговым сетям запретят получать вознаграждения за продажу куриных яиц
Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Зачем сдерживать цены на яйца

Документ относит яйца категорий С1 и С2 к социально значимым товарам, которые исключают выплату вознаграждения ритейлерам. В список таких продуктов входят также хлеб, куриное мясо и молоко.

В Минсельхозе отметили, что мера положительно повлияет на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и обеспечит доступность яиц широкому кругу потребителей.

В пояснительной записке к проекту постановления ФАС говорится, что через торговые сети реализуется более 60% куриных яиц. Ведомство подчёркивает, что яйца являются не только социально значимым товаром с неизменным спросом, но и трафикообразующей продукцией для магазинов.

Прекратив выплату вознаграждения ритейлерам, производители смогут направить свободные средства на модернизацию и расширение производства, подчеркивают в ФАС.

Что говорят предприниматели

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что организация одобряет предложенный ФАС проект. 

"Указанная мера положительно скажется на сдерживании цен на куриные яйца, а производители смогут инвестировать эти деньги в развитие своего производства", — пояснила она.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что важно учесть и мнение ритейла, так как бонус мотивирует их продавать больше. Однако его размер должен быть разумным, добавил он.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что мера ФАС не поможет снижению цен на яйца, а может наоборот ускорить их рост.

"Вознаграждение не учитывается при определении цен на продовольственные товары и не оказывает на них влияние — это инструмент стимулирования торговых сетей приобретать большее количество товара и предоставлять этому товару маркетинговую поддержку. Механизм вознаграждения позволяет небольшим производителям попадать на полки крупных сетевых магазинов и выдерживать конкуренцию со стороны более крупных игроков. Ограничение конкуренции приведет к усилению рыночных позиций крупных производителей, которые могут в одностороннем порядке пересматривать и повышать цены", — пояснил он.

Караваев указал на опыт 2016 года: тогда отмена вознаграждений для ритейла не привела к снижению стоимости продовольственных товаров.

По словам председателя АКОРТ, российские ритейлеры и так ограничивают наценку на социально значимые товары, в том числе яйца, в пределах 10%, а на некоторые виды продукции установлена нулевая и даже отрицательная наценка. Кроме того, подчеркнул Караваев, отмена вознаграждения не обязывает поставщиков снижать цены, что создаёт большой риск роста инфляции.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что меры властей по сдерживанию цен необходимы, однако в первую очередь они должны быть направлены на поддержку птицефабрик и увеличение рентабельности производства.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Система вознаграждения — совокупность структур нервной системы, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия.

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Последние материалы
Россиянам рассказали, как избежать краж за границей
Как грамотно разместить духовку: три лучших решения для кухни
Как исправить вкус кислого борща за 5 минут
Как чувствовать скорость авто, не глядя на спидометр
Экс-звезду "Ювентуса" Пьянича купил ЦСКА
Россия обновила рекорд по перевозке нефти в Арктике
Запуск Logan и Sandero на российском заводе без бренда Renault
Московский планетарий анонсировал шесть затмений звёзд и планет Луной в октябре
Почему китайские машины требуют особого ухода
Бывший адвокат Ефремова предлагал участвующим в СВО заключенным отсидеться в тылу за 1 миллион рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.