Власти вводят новый механизм сдерживания цен на яйца: станут ли они доступнее для россиян

Торговым сетям запретят получать вознаграждения за продажу куриных яиц

В России торговым сетям запретят получать 5-процентное вознаграждение от поставщиков куриных яиц за реализацию определённого количества продукции. Таким образом власти намерены реализовать новый механизм сдерживания цен на яйца. Минэкономразвития и Минсельхоз уже поддержали соответствующий проект постановления правительства, разработанный ФАС, сообщают Известия.

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Зачем сдерживать цены на яйца

Документ относит яйца категорий С1 и С2 к социально значимым товарам, которые исключают выплату вознаграждения ритейлерам. В список таких продуктов входят также хлеб, куриное мясо и молоко.

В Минсельхозе отметили, что мера положительно повлияет на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и обеспечит доступность яиц широкому кругу потребителей.

В пояснительной записке к проекту постановления ФАС говорится, что через торговые сети реализуется более 60% куриных яиц. Ведомство подчёркивает, что яйца являются не только социально значимым товаром с неизменным спросом, но и трафикообразующей продукцией для магазинов.

Прекратив выплату вознаграждения ритейлерам, производители смогут направить свободные средства на модернизацию и расширение производства, подчеркивают в ФАС.

Что говорят предприниматели

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что организация одобряет предложенный ФАС проект.

"Указанная мера положительно скажется на сдерживании цен на куриные яйца, а производители смогут инвестировать эти деньги в развитие своего производства", — пояснила она.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что важно учесть и мнение ритейла, так как бонус мотивирует их продавать больше. Однако его размер должен быть разумным, добавил он.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что мера ФАС не поможет снижению цен на яйца, а может наоборот ускорить их рост.

"Вознаграждение не учитывается при определении цен на продовольственные товары и не оказывает на них влияние — это инструмент стимулирования торговых сетей приобретать большее количество товара и предоставлять этому товару маркетинговую поддержку. Механизм вознаграждения позволяет небольшим производителям попадать на полки крупных сетевых магазинов и выдерживать конкуренцию со стороны более крупных игроков. Ограничение конкуренции приведет к усилению рыночных позиций крупных производителей, которые могут в одностороннем порядке пересматривать и повышать цены", — пояснил он.

Караваев указал на опыт 2016 года: тогда отмена вознаграждений для ритейла не привела к снижению стоимости продовольственных товаров.

По словам председателя АКОРТ, российские ритейлеры и так ограничивают наценку на социально значимые товары, в том числе яйца, в пределах 10%, а на некоторые виды продукции установлена нулевая и даже отрицательная наценка. Кроме того, подчеркнул Караваев, отмена вознаграждения не обязывает поставщиков снижать цены, что создаёт большой риск роста инфляции.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что меры властей по сдерживанию цен необходимы, однако в первую очередь они должны быть направлены на поддержку птицефабрик и увеличение рентабельности производства.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Система вознаграждения — совокупность структур нервной системы, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия.



Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.

