Россияне стали в два раза чаще брать автокредиты: названы причины

Выдача автокредитов в России выросла на 97,6%

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

За январь-август 2024 года выдача автокредитов в России выросла на 97,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,6 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Фото: Flickr by chen chin (ducktail964), CC BY 2.0

В количественном выражении было выдано 1,1 млн автокредитов — на 87,5% больше, чем в январе-августе 2023 года. Лидерами по объемам автокредитования стали Москва (121,34 млрд руб.), Московская область (103,01 млрд руб.), Санкт-Петербург (76,36 млрд руб.), Татарстан (72,55 млрд руб.) и Ростовская область (70,92 млрд руб.). Наибольший прирост объемов зафиксирован в Ростовской области (+179,6%), Чувашии (+134,5%), Самарской (+127,8%) и Воронежской (+119,5%) областях, а также в Удмуртии (+119,4%).

Рост кредитования связан с эффектом низкой базы 2023 года из-за дефицита автомобилей и возобновлением их массовых поставок. Также среди причин увеличения объемов — ожидания дальнейшего удорожания автокредитов из-за роста ставок и предстоящая индексация утилизационного сбора с 1 октября.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку.



Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.



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