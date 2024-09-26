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Зеленский решил начать оказывать похоронные и астрологические услуги

Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY для похоронных услуг
1:16
Экономика

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, охватывающую услуги в сферах похоронных и астрологических услуг, передает РИА Новости.

Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY для похоронных услуг
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

В регистрационных документах указываются полные данные, совпадающие с личностью Зеленского, включая адрес, который в 2022 году был изменен с проспекта Героев Сталинграда на проспект Владимира Ивасюка. Однако доподлинно неизвестно, действительно ли эта торговая марка принадлежит ему.

Зарегистрированная марка ZELENSKYY оформлена во Всемирной организации интеллектуальной собственности в октябре 2022 года, что позволяет использовать ее в таких странах, как Канада, ЕС, Великобритания, Грузия, Израиль, Япония, Турция, США, Армения, Швейцария, Китай и Молдавия. В перечень услуг, покрываемых этой торговой маркой, входят астрологические и психологические консультации, проведение похоронных мероприятий, услуги в сфере азартных игр и даже помощь в надевании кимоно.

Уточнения

Това́рный знак (также това́рная ма́рка или торго́вая ма́рка; обозначается «®» или «™») — обозначение, цель которого обеспечить различие между товарами или услугами разных предприятий. Товарный знак представляет собой охраняемое право интеллектуальной собственности.

Астроло́гия — разновидность гадательной магии, группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и судьбу) и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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