ФАС начинает борьбу с необоснованными ценами на молочную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приступила к мониторингу цен на молочную продукцию, сообщает РИА Новости.
Ведомство направило запросы крупнейшим производителям молока с просьбой предоставить данные о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности молока с января по август 2024 года.
Цель проверки — анализ обоснованности установленных цен на социально значимый продукт. В случае роста цен в указанный период производители обязаны предоставить объяснение причин повышения.
На основе собранных данных ФАС планирует провести анализ и при необходимости применить меры антимонопольного реагирования.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
Рента́бельность (от нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный) — относительный показатель экономической эффективности, рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим.
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