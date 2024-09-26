ФАС начинает борьбу с необоснованными ценами на молочную продукцию

ФАС расследует причины роста оптово-отпускных цен на молоко

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приступила к мониторингу цен на молочную продукцию, сообщает РИА Новости.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ведомство направило запросы крупнейшим производителям молока с просьбой предоставить данные о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности молока с января по август 2024 года.

Цель проверки — анализ обоснованности установленных цен на социально значимый продукт. В случае роста цен в указанный период производители обязаны предоставить объяснение причин повышения.

На основе собранных данных ФАС планирует провести анализ и при необходимости применить меры антимонопольного реагирования.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.



Рента́бельность (от нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный) — относительный показатель экономической эффективности, рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим.



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