Цены идут на спад: инфляция в России снизилась до 8,59%

Инфляция в России замедлилась до 8,59%

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 17 по 23 сентября годовая инфляция в России снизилась до 8,59%, что является уменьшением предыдущего уровня в 8,74%, как указывает обзор Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

Фото: Freepik by freepik, PDM

На этой неделе инфляция составила 0,06%, в то время как на предыдущей неделе этот показатель был 0,1%. В сегменте продовольственных товаров цены изменились на 0,09%: наблюдалась дефляция на плодоовощную продукцию, а для остальных продуктов питания изменение составило 0,21%.

В сфере непродовольственных товаров темпы роста цен остались практически на уровне предыдущей недели — 0,12%. При этом рост цен на строительные материалы и бензин замедлился. В секторе услуг наблюдалось снижение цен, что было обусловлено удешевлением авиабилетов на внутренние рейсы.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»).



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