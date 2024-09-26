Золото в России бьёт рекорды: производство увеличилось на 4,7%

Производство золота в России увеличилось на 4,7%

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России производство золота за период с января по август 2024 года увеличилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, согласно данным Росстата.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Однако в августе наблюдалось сокращение на 0,9% по сравнению с августом 2023 года и на 0,6% по сравнению с июлем 2024 года.

Что касается других металлов, выпуск первичного алюминия за первые восемь месяцев вырос на 4,5%, но в августе наблюдалось снижение на 3,7% в годовом исчислении. Производство стального проката за аналогичный период сократилось на 5,3%, составив 41 миллион тонн.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



Алюми́ний — химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы третьей группы.



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