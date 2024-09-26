Цены на газ в Европе рухнули ниже нуля: всему виной сбой в IT-системе

В Европе из-за сбоя цены на газ упали до отрицательных значений

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Резкое падение цен на газ в голландском хабе TTF было вызвано техническим сбоем в IT-системе сетевого оператора Gasunie, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Montel.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Цены на газ упали до -1175 евро за 1 МВт·ч, что эквивалентно -13 500 долларов за тысячу кубометров. В результате сбоя некоторые поставщики понесли дополнительные расходы, которые теперь необходимо компенсировать.

Представитель Gasunie пояснил, что в IT-системе произошел сбой, нарушивший баланс в системе.

"Что-то пошло не так в нашей IT-системе, и это привело к нарушению равновесия всей системы".

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



Нидерла́нды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море.



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