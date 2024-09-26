Цены на газ в Европе рухнули ниже нуля: всему виной сбой в IT-системе

Резкое падение цен на газ в голландском хабе TTF было вызвано техническим сбоем в IT-системе сетевого оператора Gasunie, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Montel.
Цены на газ упали до -1175 евро за 1 МВт·ч, что эквивалентно -13 500 долларов за тысячу кубометров. В результате сбоя некоторые поставщики понесли дополнительные расходы, которые теперь необходимо компенсировать.
Представитель Gasunie пояснил, что в IT-системе произошел сбой, нарушивший баланс в системе.
"Что-то пошло не так в нашей IT-системе, и это привело к нарушению равновесия всей системы".
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