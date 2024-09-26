Названа категория граждан России, которая получит миллион рублей

Глава Республики Саха Айсен Николаев объявил, что якутяне, достигшие возраста 100 лет, получат единовременную выплату от правительства республики в размере одного миллиона рублей.
"Отдавая дань уважения долгожителям, в целях поддержки здорового образа жизни, преемственности духовно-нравственных ценностей народа принял решение об увеличении вознаграждения к Почетному знаку "Уйэ саас" в 10 раз — до одного миллиона рублей."
Как сообщает издание "Комсомольская правда. Якутия", почётный знак "Уйэ саас", учреждённый в 2003 году, вручается жителям республики, которые достигли этого возраста и постоянно проживают в Якутии.
Яку́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.
Айсен Сергеевич Николаев — российский государственный и политический деятель. Глава Республики Саха (Якутия) с 27 сентября 2018 (врио 28 мая — 27 сентября 2018).
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