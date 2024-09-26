Враг экономики? Трамп обвинил Харрис в уничтожении финансовой стабильности США

Трамп обвинил Харрис в разрушении экономики США

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис нанесла больше ущерба американской экономике, чем любой другой вице-президент до неё.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Это заявление он сделал во время встречи с избирателями в Северной Каролине. Трамп также отметил, что четыре года назад Соединенные Штаты вызывали страх и уважение у других стран, однако ситуация резко изменилась.

Трамп заявил, что, несмотря на текущие угрозы, США вновь вернут себе уважение и влиятельность на мировой арене. Он подчеркнул, что не боится никаких врагов и угроз.

Ранее он выразил сомнения в способности Харрис справиться с глобальными вызовами, в частности предотвратить Третью мировую войну, добавив, что она не в состоянии ответить даже на элементарные вопросы.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США.



Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.



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