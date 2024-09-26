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Павел Дуров удивил французский суд: основатель Telegram рассказал о своём доходе

Павел Дуров рассказал о своём доходе
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Экономика

Основатель Telegram Павел Дуров, находящийся под арестом во Франции, на допросе в Париже сообщил, что его годовой доход составляет всего один дирхам, что эквивалентно 25 рублям.

Павел Дуров рассказал о своём доходе
Фото: Flickr by TechCrunch, CC BY 2.0

Как сообщает издание Le Monde, что заявление Дурова о его скромных доходах вызвало удивление у судей, что повлияло на решение снизить размер залога до пяти миллионов евро, хотя первоначально прокуратура требовала 20 миллионов.

Le Monde также отмечает, что сумма залога кажется весьма небольшой на фоне общего состояния Дурова, которое, по разным оценкам, варьируется от 9 до 15,5 миллиардов долларов. Его капитал включает прибыль от продажи социальной сети "ВКонтакте" и доли в компании Telegram.

Уточнения

 
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

Telegram — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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