Павел Дуров удивил французский суд: основатель Telegram рассказал о своём доходе

Павел Дуров рассказал о своём доходе

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель Telegram Павел Дуров, находящийся под арестом во Франции, на допросе в Париже сообщил, что его годовой доход составляет всего один дирхам, что эквивалентно 25 рублям.

Фото: Flickr by TechCrunch, CC BY 2.0

Как сообщает издание Le Monde, что заявление Дурова о его скромных доходах вызвало удивление у судей, что повлияло на решение снизить размер залога до пяти миллионов евро, хотя первоначально прокуратура требовала 20 миллионов.

Le Monde также отмечает, что сумма залога кажется весьма небольшой на фоне общего состояния Дурова, которое, по разным оценкам, варьируется от 9 до 15,5 миллиардов долларов. Его капитал включает прибыль от продажи социальной сети "ВКонтакте" и доли в компании Telegram.

Уточнения



Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.



Telegram — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.



Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



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