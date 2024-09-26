Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какая самая лучшая подкормка для томатов
Торговым сетям запретят получать вознаграждения за продажу куриных яиц
Как экономить на визитах к косметологу: выбираем домашние средства
Осенний стиль: что носить, а что оставить в прошлом
В Госдуме обсуждают снижение тарифов для мотоциклов на платных трассах
Россиянам рассказали, как избежать краж за границей
Как грамотно разместить духовку: три лучших решения для кухни
Как исправить вкус кислого борща за 5 минут
Как чувствовать скорость авто, не глядя на спидометр

Россия за сезон увеличила объёмы нефтеперевозок в Арктике

Россия обновила рекорд по перевозке нефти в Арктике
0:48
Экономика

Россия побила рекорд по объёмам перевозки нефти через Арктику в текущий навигационный период, несмотря на сокращение срока безопасного плавания.

Россия обновила рекорд по перевозке нефти в Арктике
Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Как сообщает агентство Bloomberg, за этот сезон через Северный морской путь прошли 15 танкеров, перевезя около 10,7 миллиона баррелей сырой нефти. Для сравнения, за весь прошлый год по этому маршруту было транспортировано около 10,5 миллиона баррелей.

Кроме того, в 2024 году навигация по Северному морскому пути завершится раньше обычного — уже в октябре, тогда как ранее она продолжалась до ноября. Это означает, что для дальнейших перевозок нефти остаётся только месяц.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки.

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Последние материалы
Торговым сетям запретят получать вознаграждения за продажу куриных яиц
Как экономить на визитах к косметологу: выбираем домашние средства
Осенний стиль: что носить, а что оставить в прошлом
В Госдуме обсуждают снижение тарифов для мотоциклов на платных трассах
Россиянам рассказали, как избежать краж за границей
Как грамотно разместить духовку: три лучших решения для кухни
Как исправить вкус кислого борща за 5 минут
Как чувствовать скорость авто, не глядя на спидометр
Экс-звезду "Ювентуса" Пьянича купил ЦСКА
Россия обновила рекорд по перевозке нефти в Арктике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.