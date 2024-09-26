Россия за сезон увеличила объёмы нефтеперевозок в Арктике

Россия обновила рекорд по перевозке нефти в Арктике

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия побила рекорд по объёмам перевозки нефти через Арктику в текущий навигационный период, несмотря на сокращение срока безопасного плавания.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Как сообщает агентство Bloomberg, за этот сезон через Северный морской путь прошли 15 танкеров, перевезя около 10,7 миллиона баррелей сырой нефти. Для сравнения, за весь прошлый год по этому маршруту было транспортировано около 10,5 миллиона баррелей.

Кроме того, в 2024 году навигация по Северному морскому пути завершится раньше обычного — уже в октябре, тогда как ранее она продолжалась до ноября. Это означает, что для дальнейших перевозок нефти остаётся только месяц.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки.



Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.



Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.





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