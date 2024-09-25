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Мошенники используют ботов для обмана

Фишинговые сайты, фальшивые брокеры: как мошенники обманывают пользователей
1:36
Экономика

Была выявлена новая схема мошенничества с использованием ботов, сообщают "Известия".

Фишинговые сайты, фальшивые брокеры: как мошенники обманывают пользователей
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, PDM

Злоумышленники создают фишинговые сайты, выдающие себя за официальные страницы банков. Бот, выдающий себя за брокера, предлагает инвестировать в акции и обещает высокую доходность. Жертвам предлагается пройти тест и предоставить личные данные для доступа к инвестиционной платформе.

Мошенники используют актуальные инфоповоды и социальные сети для распространения своих предложений.

Эксперты дали рекомендации по защите от мошенничества. Не следует отправлять деньги по реквизитам, полученным от ботов в социальных сетях или на сайтах. Все онлайн-коммуникации с банками должны осуществляться через их собственные приложения. Важно повышать финансовую грамотность и проверять контрагентов перед совершением сделок.

За восемь месяцев 2024 года было заблокировано более 7300 фишинговых страниц, имитирующих ресурсы российских банков. Мошенники также создают фальшивые инвестиционные платформы и финансовые пирамиды. Официальные приложения банков периодически удаляются из магазинов приложений, что позволяет злоумышленникам загружать свои подделки.

Важно помнить, что не следует переходить по ссылкам на внешние сайты, мессенджеры или чат-боты. Необходимо проверять корректность данных, вводимых на сайтах, где предполагается ввод личных данных.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. 

Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем (на фондовой, товарной, валютной биржах), между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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