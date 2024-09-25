Мошенники используют ботов для обмана

Была выявлена новая схема мошенничества с использованием ботов, сообщают "Известия".
Злоумышленники создают фишинговые сайты, выдающие себя за официальные страницы банков. Бот, выдающий себя за брокера, предлагает инвестировать в акции и обещает высокую доходность. Жертвам предлагается пройти тест и предоставить личные данные для доступа к инвестиционной платформе.
Мошенники используют актуальные инфоповоды и социальные сети для распространения своих предложений.
Эксперты дали рекомендации по защите от мошенничества. Не следует отправлять деньги по реквизитам, полученным от ботов в социальных сетях или на сайтах. Все онлайн-коммуникации с банками должны осуществляться через их собственные приложения. Важно повышать финансовую грамотность и проверять контрагентов перед совершением сделок.
За восемь месяцев 2024 года было заблокировано более 7300 фишинговых страниц, имитирующих ресурсы российских банков. Мошенники также создают фальшивые инвестиционные платформы и финансовые пирамиды. Официальные приложения банков периодически удаляются из магазинов приложений, что позволяет злоумышленникам загружать свои подделки.
Важно помнить, что не следует переходить по ссылкам на внешние сайты, мессенджеры или чат-боты. Необходимо проверять корректность данных, вводимых на сайтах, где предполагается ввод личных данных.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем (на фондовой, товарной, валютной биржах), между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем.
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