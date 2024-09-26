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Коллекторы описали портрет среднестатистического должника в России

Коллекторское агентство раскрывает секреты о должниках
0:58
Экономика

Генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков поделился информацией о типичных должниках, с которыми работает агентство, сообщает "Рамблер".

Коллекторское агентство раскрывает секреты о должниках
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

По его словам, большинство должников — это люди в возрасте от 30 до 45 лет, с суммой задолженности перед банками в размере 150-200 тысяч рублей. Мужчин среди должников больше, так как они чаще получают более высокие заработки.

Колосков также отметил, что у банков, передающих долги в коллекторское агентство, сумма задолженности обычно составляет 150-200 тысяч рублей, хотя некоторые должники могут иметь обязательства до миллиона рублей, особенно если речь идет об ипотеке.

Согласно статистике АБК, в Москве процент должников ниже, чем в маленьких городах. Средний долг в микрофинансовой организации обычно составляет около 30 тысяч рублей.

Уточнения

Колле́ктор — сотрудник коллекторского агентства, обеспечивающий сбор и возврат долгов.

 

Должник или дебито́р (от лат. debitor, англ. debtor — должник, обязанный) — в гражданском праве — гражданин или юридическое лицо, обязанное по исполнению обязательства совершить определённое действие или воздержаться от совершения действия.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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