Коллекторы рассказали, что банки передают им долг спустя 30 дней просрочки

Банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков рассказал, что банки, как правило, передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, сообщает "Рамблер". По его словам, это происходит после того, как банки проводят необходимые мероприятия и устанавливают точку безубыточности для себя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Передача долгов происходит в соответствии с законом 230-ФЗ. Банки проводят тендеры, выбирают агентов и передают долги на аутсорсинг.

Коллекторские агентства, выиграв тендеры, приобретают портфели долгов на специальных электронных торговых площадках. Процесс передачи осуществляется путем открытых конкурсных процедур, где компании соревнуются и предлагают наиболее выгодные условия.

Коллекторские агентства обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить клиента о том, что они приобрели долг у банка. Информация о передаче также публикуется в специальном реестре.

Уточнения

Точка безубыточности — объём производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль.



Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) — передача организацией на основании договора определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.