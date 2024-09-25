Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные риски при продаже квартиры
ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
Названы города, где можно увидеть самые живописные закаты
Как включить ночной режим зеркала заднего вида и зачем это нужно
Почему сметана может быть вредной для кошек
Растения для воды: как выращивать потос, бамбук и другие
Эксперт: скорее всего Абаскаля не пригласят больше в "Спартак"
Нежные куриные грудки в сливочном соусе: простой и вкусный рецепт
В Санкт-Петербурге создан агрегат для эффективной обработки материалов

Коллекторы рассказали, что банки передают им долг спустя 30 дней просрочки

Банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки
1:02
Экономика

Генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков рассказал, что банки, как правило, передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, сообщает "Рамблер". По его словам, это происходит после того, как банки проводят необходимые мероприятия и устанавливают точку безубыточности для себя.

Банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Передача долгов происходит в соответствии с законом 230-ФЗ. Банки проводят тендеры, выбирают агентов и передают долги на аутсорсинг.

Коллекторские агентства, выиграв тендеры, приобретают портфели долгов на специальных электронных торговых площадках. Процесс передачи осуществляется путем открытых конкурсных процедур, где компании соревнуются и предлагают наиболее выгодные условия.

Коллекторские агентства обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить клиента о том, что они приобрели долг у банка. Информация о передаче также публикуется в специальном реестре.

Уточнения

Точка безубыточности — объём производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль.

Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) — передача организацией на основании договора определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев

Домашняя еда для кошки может быть полезной, но важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца.

Какая домашняя еда безопасна для кошек
Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Новая магнитная буря 25 сентября удивила учёных
Новая магнитная буря 25 сентября удивила учёных
Последние материалы
Основные риски при продаже квартиры
ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
Названы города, где можно увидеть самые живописные закаты
Как включить ночной режим зеркала заднего вида и зачем это нужно
Почему сметана может быть вредной для кошек
Растения для воды: как выращивать потос, бамбук и другие
Эксперт: скорее всего Абаскаля не пригласят больше в "Спартак"
Нежные куриные грудки в сливочном соусе: простой и вкусный рецепт
В Санкт-Петербурге создан агрегат для эффективной обработки материалов
Эксперт: не нужно отказываться от консервов при правильном питании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.