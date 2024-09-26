Индия стремится к лидерству в мировой экономике

"Опережают на полвека": стало известно, кто будет господствовать на планете

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики прогнозируют, что Индия станет лидером по росту ВВП к 2030 году, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В 2023 году инвестбанк Goldman Sachs дал прогноз, что Индия обойдет США, Японию и ЕС к 2075 году и займет второе место после Китая. Однако аналитическая компания S&P Global считает, что этот процесс произойдет гораздо раньше: Индия выйдет на третье место уже к 2030-2031 году, демонстрируя ежегодный рост экономики на 6,7%.

По прогнозам S&P, номинальный ВВП Индии, который сейчас составляет 3,6 триллиона долларов, к 2030 году достигнет более 7 триллионов долларов, что обеспечит стране 4,5% доли в мировой экономике.

Индии необходимо повышать производительность экономики, привлекать инвестиции и развивать логистику, отмечают в S&P.

Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета, считает, что эти задачи поможет решить дешевая и образованная рабочая сила, на которую страна делает ставку в сфере высокотехнологичных услуг на глобальном рынке.

Он также отмечает, что усиливающиеся противоречия между Китаем и США и ЕС создают благоприятные условия для Индии. Американские и европейские корпорации, планирующие выводить производство из Китая, обратятся к Индии как к альтернативе.

Сводный индекс деловой активности в Индии находится на 14-летнем максимуме, что обусловлено высоким спросом, расширением производства и созданием новых рабочих мест.

Однако аналитики предупреждают, что бюджетные ресурсы Индии ограничены, поэтому частному капиталу не следует полагаться на сильную поддержку властей. Долг Индии достиг 86% ВВП, и правительство стремится укрепить свой баланс для создания резервов.

По мнению S&P, наиболее перспективными сферами для инвестирования в Индии являются электроника, фармацевтика, солнечная энергетика, производство усовершенствованных углеродно-композитных аккумуляторов, а также производство стали и цемента.

Уточнения

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.