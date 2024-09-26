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В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки

Песков: зерновая сделка зависит от множества факторов
0:45
Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время диалога по возобновлению зерновой сделки не ведется, сообщает Ura.News.

Песков: зерновая сделка зависит от множества факторов
Фото: commons.wikimedia.org by Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.

"В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется. Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", — сказал Песков.

Уточнения

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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