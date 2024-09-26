Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Останки животных ледникового периода встречаются все чаще
Восемь отелей Таиланда получили высшую награду от Michelin
Слойки с тыквой и курицей: пошаговый рецепт для дома
Темпы экономического развития Германии "абсолютно неудовлетворительные"
Внутреннее садоводство: как вырастить кукурузу в ограниченном пространстве
Подготовка к отопительному сезону в Москве завершена
Три эффективных упражнения для ног в качалке
Охотничий инстинкт играет важную роль в жизни кошек
В России планируют начать клинические испытания искусственной кожи в 2025 году

В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Мошенники используют бесконтактную оплату для вывода похищенных средств
1:55
Экономика

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на XXI Международном банковском форуме рассказал, что телефонные мошенники используют новые методы вывода похищенных средств, маскируя их под операции с бесконтактной оплатой, сообщает Banki.ru.

Мошенники используют бесконтактную оплату для вывода похищенных средств
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

По его словам, злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода денег: через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы.

Один из наиболее распространенных сценариев заключается в том, что мошенники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к нему банковскую карту, принадлежащую мошенникам. Затем они заставляют жертву ввести данные карты и код подтверждения, после чего человек самостоятельно вносит наличные на карту мошенника через банкомат. В результате, эта операция выглядит как совершённая владельцем мобильного устройства, хотя на самом деле к карте имеют доступ злоумышленники.

Кузнецов предлагает ввести лимиты на операции по токенизированным картам и период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией для борьбы с этой схемой.

Другой распространённый способ — перевод денег на свой же счет в менее защищенном банке (me2me-переводы). Жертву убеждают перевести деньги с защищенного счета на свой же счет в другом банке, который менее защищен от мошенничества. После этого деньги похищаются, минуя антифрод-системы.

Кузнецов считает необходимым пересмотреть риск-индикаторы для переводов между собственными счетами, особенно для банков-получателей. Он предлагает строже контролировать операции по снятию наличных, если клиент недавно перевел деньги на счет из другого банка.

Уточнения

Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.

Антифрóд (от англ. anti-fraud "борьба с мошенничеством"), или (в более узком значении) фрод-мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых и не финансовых событий (карточных транзакций, страховых случаев и страховых выплат, действий пользователя в ДБО, операций с баллами лояльности и проч.) на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Последние материалы
Останки животных ледникового периода встречаются все чаще
Восемь отелей Таиланда получили высшую награду от Michelin
Мошенники используют бесконтактную оплату для вывода похищенных средств
Слойки с тыквой и курицей: пошаговый рецепт для дома
Темпы экономического развития Германии "абсолютно неудовлетворительные"
Внутреннее садоводство: как вырастить кукурузу в ограниченном пространстве
Подготовка к отопительному сезону в Москве завершена
Три эффективных упражнения для ног в качалке
Охотничий инстинкт играет важную роль в жизни кошек
В России планируют начать клинические испытания искусственной кожи в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.