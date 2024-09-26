В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Мошенники используют бесконтактную оплату для вывода похищенных средств

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на XXI Международном банковском форуме рассказал, что телефонные мошенники используют новые методы вывода похищенных средств, маскируя их под операции с бесконтактной оплатой, сообщает Banki.ru.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

По его словам, злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода денег: через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы.

Один из наиболее распространенных сценариев заключается в том, что мошенники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к нему банковскую карту, принадлежащую мошенникам. Затем они заставляют жертву ввести данные карты и код подтверждения, после чего человек самостоятельно вносит наличные на карту мошенника через банкомат. В результате, эта операция выглядит как совершённая владельцем мобильного устройства, хотя на самом деле к карте имеют доступ злоумышленники.

Кузнецов предлагает ввести лимиты на операции по токенизированным картам и период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией для борьбы с этой схемой.

Другой распространённый способ — перевод денег на свой же счет в менее защищенном банке (me2me-переводы). Жертву убеждают перевести деньги с защищенного счета на свой же счет в другом банке, который менее защищен от мошенничества. После этого деньги похищаются, минуя антифрод-системы.

Кузнецов считает необходимым пересмотреть риск-индикаторы для переводов между собственными счетами, особенно для банков-получателей. Он предлагает строже контролировать операции по снятию наличных, если клиент недавно перевел деньги на счет из другого банка.

Уточнения

Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.



Антифрóд (от англ. anti-fraud "борьба с мошенничеством"), или (в более узком значении) фрод-мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых и не финансовых событий (карточных транзакций, страховых случаев и страховых выплат, действий пользователя в ДБО, операций с баллами лояльности и проч.) на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке.



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