В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на XXI Международном банковском форуме рассказал, что телефонные мошенники используют новые методы вывода похищенных средств, маскируя их под операции с бесконтактной оплатой, сообщает Banki.ru.
По его словам, злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода денег: через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы.
Один из наиболее распространенных сценариев заключается в том, что мошенники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к нему банковскую карту, принадлежащую мошенникам. Затем они заставляют жертву ввести данные карты и код подтверждения, после чего человек самостоятельно вносит наличные на карту мошенника через банкомат. В результате, эта операция выглядит как совершённая владельцем мобильного устройства, хотя на самом деле к карте имеют доступ злоумышленники.
Кузнецов предлагает ввести лимиты на операции по токенизированным картам и период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией для борьбы с этой схемой.
Другой распространённый способ — перевод денег на свой же счет в менее защищенном банке (me2me-переводы). Жертву убеждают перевести деньги с защищенного счета на свой же счет в другом банке, который менее защищен от мошенничества. После этого деньги похищаются, минуя антифрод-системы.
Кузнецов считает необходимым пересмотреть риск-индикаторы для переводов между собственными счетами, особенно для банков-получателей. Он предлагает строже контролировать операции по снятию наличных, если клиент недавно перевел деньги на счет из другого банка.
Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
Антифрóд (от англ. anti-fraud "борьба с мошенничеством"), или (в более узком значении) фрод-мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых и не финансовых событий (карточных транзакций, страховых случаев и страховых выплат, действий пользователя в ДБО, операций с баллами лояльности и проч.) на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке.
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