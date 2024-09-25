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Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике

Темпы экономического развития Германии "абсолютно неудовлетворительные"
1:26
Экономика

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в бундестаге, что темпы экономического развития ФРГ "абсолютно неудовлетворительные" и страна уже десять лет теряет конкурентоспособность, сообщает РИА Новости.

Темпы экономического развития Германии "абсолютно неудовлетворительные"
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, CC BY-SA 4.0

Линднер подчеркнул, что, несмотря на впечатляющие успехи в социальной и экологической сферах, прочный экономический фундамент, который является основой для всего этого, в последние годы игнорировался.

Экономика Германии сейчас переживает спад, вызванный, в том числе, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%.

В России неоднократно подчеркивали, что все проблемы, вызванные санкциями Запада, будут урегулированы. Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, которая нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Он считает, что главная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Вашингтону и Брюсселю не хватает смелости признать провал ограничительных мер против Москвы. В западных странах неоднократно звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
 

Энергоноси́тель (англ. — energy carrier, лат. — industria carrier) — вид ресурсов природного и искусственного происхождения, являющихся источниками энергии (разнообразные типы газа, угля, нефтяной продукции, ядерное топливо, водород, древесина и тому подобное), которые впоследствии могут быть преобразованы в другие формы, такие как механическая работа, тепло и другие.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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