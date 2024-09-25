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Доля западных валют в расчётах за российский экспорт упала вдвое

Путин: доля рубля в расчётах за российский экспорт приближается к 40%
1:47
Экономика

Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию экспорта заявил, что доля западных валют в расчетах за российские товары сокращается, а доля рубля растет, сообщает "ТАСС".

Путин: доля рубля в расчётах за российский экспорт приближается к 40%
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

По его словам, за прошлый год доля расчетов за российский экспорт в западных валютах сократилась вдвое, а доля рубля в расчетах за экспорт приближается к 40%. С 2021 по 2023 год доля российской валюты в расчетах за экспорт выросла почти в три раза, а за импорт — до 30%.

Это связано с "враждебными действиями некоторых западных элит", которые затруднили получение оплаты за экспорт и расчеты за импорт.

Путин также отметил, что с 2001 по 2023 год объем несырьевого экспорта России вырос с 36 до 148 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это далеко не предел, и поставил задачу увеличить несырьевой экспорт на две трети к 2030 году по сравнению с 2023-м.

Глава государства также отметил, что Россия уже вошла в число мировых лидеров по поставкам продуктов питания. Он поблагодарил специалистов, трудовые коллективы, институты развития, руководителей регионов и федеральных органов власти за их вклад в достижение этого результата.

Путин пообещал, что власти будут оказывать поддержку регионам в развитии экспортной деятельности, и призвал к системному развитию экспорта, включая несырьевой. Он также поручил правительству и Российскому экспортному центру оказывать помощь регионам.

Уточнения

Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.
 

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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