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В ЦБ оценили результат ужесточения денежно-кредитной политики

ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
Экономика

Совет директоров Банка России обсудил ключевую ставку и признал, что инфляция в России в 3-м квартале 2024 года оказалась выше, чем ожидали, сообщает РИА Новости. Это связано с перегревом экономики в первом полугодии.

ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы, динамика цен пока не изменилась в полной мере, так как требуется время для ее проявления.

Участники заседания согласились, что темпы роста цен в 2024 году, скорее всего, превысят июльский прогноз Банка России. Они также считают, что для достижения цели по снижению инфляции к 2025 году, денежно-кредитная политика должна быть ужесточена еще больше.

Уточнения

Прогно́з — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления.

Де́нежно-креди́тная (монета́рная или кредитно-денежная) поли́тика (англ. monetary policy) — это макроэкономическая политика денежных властей, комплекс мер, направленных на управление совокупным спросом через условия денежного рынка (краткосрочная процентная ставка, номинальный валютный курс или уровень текущей ликвидности банковского сектора) для достижения комбинации конечных целей, в которые могут входить ценовая стабильность, сохранение устойчивого валютного курса, финансовая стабильность и содействие сбалансированному экономическому росту.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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