Сберегательная активность россиян остаётся высокой, заявили в ЦБ

Совет директоров Банка России обсудил ключевую ставку и отметил, что сберегательная активность населения остается высокой, но ее рост замедлился, сообщает "Прайм". Несмотря на высокие темпы роста доходов, граждане одновременно увеличивают потребление и сбережения.
Участники заседания также выразили обеспокоенность медленными темпами снижения кредитования и отсутствием желаемого усиления сберегательной активности. Они считают, что денежно-кредитная политика должна быть ужесточена для стимулирования сбережений, замедления роста кредитования и достижения устойчивой дефляции.
Обсуждались также причины снижения котировок на рынке акций. Ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на снижение инфляции, привело к росту ставок денежного рынка, депозитных ставок и доходностей облигаций. Инвесторы пересмотрели свои ожидания по будущим финансовым результатам компаний и их стоимости, что также повлияло на снижение котировок.
На динамику активов фондового рынка повлияла и переоценка акций в связи с выплатами дивидендов. Часть инвесторов переложили средства с рынка акций в депозиты, фонды денежного рынка и облигации.
Дефля́ция — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции. При этом анализируются цены в национальной валюте.
Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем.
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