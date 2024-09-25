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Сберегательная активность россиян остаётся высокой, заявили в ЦБ

ЦБ: сберегательная активность россиян остаётся высокой, но дальше не растёт
1:20
Экономика

Совет директоров Банка России обсудил ключевую ставку и отметил, что сберегательная активность населения остается высокой, но ее рост замедлился, сообщает "Прайм". Несмотря на высокие темпы роста доходов, граждане одновременно увеличивают потребление и сбережения.

ЦБ: сберегательная активность россиян остаётся высокой, но дальше не растёт
Фото: panoramio.com by Bulat Latypov, CC BY 3.0

Участники заседания также выразили обеспокоенность медленными темпами снижения кредитования и отсутствием желаемого усиления сберегательной активности. Они считают, что денежно-кредитная политика должна быть ужесточена для стимулирования сбережений, замедления роста кредитования и достижения устойчивой дефляции.

Обсуждались также причины снижения котировок на рынке акций. Ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на снижение инфляции, привело к росту ставок денежного рынка, депозитных ставок и доходностей облигаций. Инвесторы пересмотрели свои ожидания по будущим финансовым результатам компаний и их стоимости, что также повлияло на снижение котировок.

На динамику активов фондового рынка повлияла и переоценка акций в связи с выплатами дивидендов. Часть инвесторов переложили средства с рынка акций в депозиты, фонды денежного рынка и облигации.

Уточнения

Дефля́ция снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции. При этом анализируются цены в национальной валюте.
 

Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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