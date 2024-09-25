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Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы

Рост жалоб на маркетплейсы: Мантуров требует усиления контроля
1:27
Экономика

Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ, выразил обеспокоенность ростом жалоб на маркетплейсы со стороны как покупателей, так и продавцов, сообщает Regnum.ru. Он отметил, что рынок интернет-торговли в России демонстрирует стремительный рост, но с ним связаны и определенные проблемы.

Рост жалоб на маркетплейсы: Мантуров требует усиления контроля
Фото: freepik.com by ijeab, PDM

Мантуров подчеркнул, что участники заседания государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обеспокоены распространением контрафактной продукции на маркетплейсах.

Для решения этой проблемы было принято решение разработать механизмы контроля за соблюдением обязательных требований к обороту товаров на маркетплейсах.

В частности, планируется разработать индикаторы риска нарушений, предоставить маркетплейсам доступ к Государственному реестру товарных знаков для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности, а также интегрировать информационные системы маркетплейсов с государственной системой мониторинга за оборотом товаров.

Кроме того, в проект Федерального закона "О платформенной экономике в Российской Федерации" планируется внести ряд положений, которые будут обязывать маркетплейсы не допускать продажу некачественных товаров, предоставлять потребителям право на их возврат, отображать информацию о маркировке "Честный знак" и регистрации продавца.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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